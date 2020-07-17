Баку, , 11:24 — REGNUM Азербайджан способен защитить Мингечевирское водохранилище от атаки Армении, более того, нанести удар по Армянской АЭС. Об этом заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, сообщает Oxu.Az.

Он отметил, что азербайджанские военные не смогут ударить по стратегическому объекту возле города Мингечевира из-за рельефа местности, проведённых на водохранилище укрепительных работ и стоящих на вооружении ВС Азербайджана средств ПВО.

Его заявление прозвучало в ответ на обсуждение в СМИ и соцсетях Армении возможности удара по азербайджанскому водохранилищу. Даргяхлы при этом подчеркнул, что новейшие ракетные системы, которые есть у армянских военных, «способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении».

В МИД Армении угрозы Азербайджана назвали вопиющим нарушением международного гуманитарного права. Подобные заявления Баку — прямое проявление государственного терроризма и геноцидальных намерений, считают в Тегеране.

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