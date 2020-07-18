Хабаровск, 18 июля, 2020, 05:58 — ИА Регнум. В Хабаровске в субботу, 18 июля, на площади Ленина в 12:00 по местному времени началась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Многотысячная колонна прошла по Хабаровску в поддержку Фургала

Алексей Иванов ИА REGNUM Многотысячная колонна прошла по Хабаровску в поддержку Фургала

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Кто пешком, кто на машинах — жители Хабаровска добирались к площади Ленина. Если в прошлые дни полиции было немного, то на этот раз полицейских машин и патрулей значительно прибавилось.

По словам очевидца, в 12:15 многотысячная колонна горожан с плакатами, транспарантами двинулась от «Белого дома» в сторону Комсомольской площади, оттуда митингующие спустились к речному вокзалу и поднялись к площади Славы, к Спасо-Преображенскому кафедральному собору. Люди скандировали уже известный лозунг: «Свободу Фургалу».

Алексей Иванов ИА REGNUM Многотысячная колонна прошла по Хабаровску в поддержку Фургала

У кинотеатра «Гигант» три девушки исполняли танец «Это наш выбор».

По предварительным подсчётам, в колонне идут 30−40 тыс. человек.

Улицы полностью заняты идущими людьми, при этом лишь немногие в защитных масках. Хабаровчане примыкают колонне с разных улиц города.

Алексей Иванов ИА REGNUM Многотысячная колонна прошла по Хабаровску в поддержку Фургала

Полицейские не препятствуют народной акции, лишь следят за соблюдением общественного порядка.

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Алексей Иванов ИА REGNUM Многотысячная колонна прошла по Хабаровску в поддержку Фургала

Как сообщалоИА REGNUM, в населённых пунктах Хабаровского края в ночь с 16 на 17 июля появились плакаты, призывающие жителей выйти на акцию «Накормим голубей». Именно с таким призывом в регионе проводятся мероприятия в поддержку Сергея Фургала.

Губернатор по решению Басманного суда Москвы будет находиться в «Лефортово» до 9 сентября. Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори иОлега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского. Преступления могут быть связаны с продвижением бизнес-интересов Фургала.

Жители Хабаровского края уже неделю выходят ежедневно на митинги и протестные акции.

Между тем в регионе резко выросло количество новых заражённых коронавирусом. В больницах не хватает мест — власти призывают к благоразумию и порядку.