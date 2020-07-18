Хабаровск, 18 июля, 2020, 05:40 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края в субботу, 18 июля, вышли на очередные массовые митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Демонстрация в Хабаровске

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Митинги проходят не только в Хабаровске, но и в других населённых пунктах.

В Комсомольске-на-Амуре жители вышли на акцию с плакатами «Верните Фургала!», «Фургал — наш выбор!».

В ночь с 16 на 17 июля в населённых пунктах края были массово распространены плакаты с призывами выйти 18 июля в 12:00 на акцию «Накормим голубей».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске по дороге на работу. В этот же день его конвоировали в Москву, где ему предъявили обвинения в тяжких преступлениях. Басманный суд заключил Фургала под стражу сроком на два месяца. Мосгорсуд оставил это решение в силе. Фургал пробудет в СИЗО «Лефортово» до 9 сентября.

Жители Хабаровского края практически всю неделю выходили на несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала. Самыми массовыми стали акции 11 и 18 июля.

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На сегодняшний день решение о назначении временного исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края не принято. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.