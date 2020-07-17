Лондон, 17 июля, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал гражданам страны возвращение к «нормальной жизни» к Рождеству, 17 июля передает BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Я очень сильно и искренне надеюсь, что мы сможем… обеспечить более существенное возвращение к нормальной жизни после ноября. Возможно, как раз к Рождеству», — заявил Джонсон.

Однако Джонсон отметил, что правительство все равно «готовится к худшему», и зимой Великобританию может ожидать вторая волна COVID-19.

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