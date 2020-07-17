Лондон, , 21:04 — REGNUM На территории Британии за последние сутки заразились коронавирусом еще 687 человек, сообщает 17 июля РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.

С учетом этих данных общее число случаев заражения в Британии достигло отметки 293 239 человек.

Отмечается, что днем ранее суточный прирост числа зараженных составлял 642 человека.

На 16 июля в Британии в списках жертв эпидемии числилось 45 119 человек.

Агентство уточняет, что официальных данных за 17 июля правительство Британии публиковать не будет, так как министр здравоохранения Мэтт Хэнкок распорядился срочно пересмотреть методики подсчета по коронавирусу.

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