Берлин, 17 июля, 2020, 11:17 — ИА Регнум. В сети появились фото дорожных испытаний кабриолета BMW 4 Series на дорогах Германии. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Кабриолет BMW 4 Series

На полученных фотографиях кабриолет почти не имеет камуфляжа. Поэтому многие детали нового авто можно разглядеть.

Стоит отметить, что кабриолет имеет такую же большую радиаторную решётку в виде огромных «ноздрей», что и у версии купе. Причём это не единственная деталь экстерьера, которая роднит оба авто. Исключение составляет темный декор.

В линейку моторов кабриолета BMW 4 Series войдёт 255-сильный турбированный рядный двигатель B48 с турбонаддувом объёмом два литра, который работает с системой заднего привода, а также 382-сильный трёхлитровый шестицилиндровый мотор с 48-вольтовой мягкой гибридной технологией и приводом 4×4.

Ожидается, что продажи новинки стартуют в самое ближайшее время.

Ранее стало известно, что компания BMW приступила к финальному этапу тестирования прототипа рестайлингового купе BMW M4.

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