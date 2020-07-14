Берлин, , 15:50 — REGNUM Немецкая компания BMW представила электрифицированную версию кроссовера iX3. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба компании.

BMW iX3 Press.bmwgroup

BMW iX3 построен на той же платформе, что и X3. Однако от стандартной модели X3 электрокроссовер отличают иные бампера, а также декоративные элементы в передней части. BMW iX3 получил аэродинамические колесные диски на 19 дюймов.

Оснащается новинка безальтернативным электромотором мощностью 286 л. с. и 400 Нм крутящего момента. BMW iX3 идет только с задним приводом. При этом ближайшие конкуренты баварского электрокроссовера (Audi, Mercedes-Benz и Jaguar) получили полный привод.

С ноля до 100 км/ч новинка разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость при этом равна 180 км/час.

Одного заряда аккумулятора на 80 кВт∙ч хватает на 460 км пути по циклу WLTP. До 80% аккумулятор можно заправить за 34 минуты.

Напомним, производиться новый кроссовер BMW iX3 будет на совместном заводе BMW Brilliance в Шэньяне (Китай).

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