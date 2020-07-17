Хабаровск, 17 июля, 2020, 05:31 — ИА Регнум. В Хабаровском крае, как и прогнозировали специалисты, за неделю значительно ухудшилась эпидобстановка по коронавирусу — за минувшие сутки выявлено 117 новых случаев заражения, один пациент умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В краевом минздраве бьют тревогу: 90% мест в больницах, где лечатся пациенты с диагнозом COVID-19, заняты. При росте заражённых может сложиться ситуация, что стационары будут заполнены до предела, а новых больных придётся вывозить в другие районы Хабаровского края.

Всего развёрнуто 1520 коек, из которых 826 — в больницах Хабаровска. Власти обеспечили почти двукратный резерв мест, но и он сейчас заканчивается.

«В городе мы можем развернуть ещё максимум 100 дополнительных мест. Какое-то количество коек нам дадут в новом военном госпитале под Анастасьевкой. Больных будем вывозить в другие районы, под Хабаровск. Это крайний вариант, но мы уже вынуждены рассматривать и его, так как заболеваемость продолжает расти», — сказали в минздраве Хабаровского края.

17 июля пройдёт очередное заседание оперативного штаба, где будет рассматриваться вариант возвращения к более жёстким карантинным ограничениям. На 16 июля зарегистрировано уже 44 летальных случая пациентов с коронавирусом.

Хабаровчане расслабились и не соблюдают санитарных требований. Поэтому могут вновь закрыть набережную Хабаровска и зоны стадиона имени Ленина.

«Маски в транспорте не надевают, на площадях и улицах идут собрания по нескольку тысяч человек. А ситуация такова, что болезнь не разбирается в причинах тех или иных акций. Угроза заражения и смерти по-прежнему сохраняется и становится с каждым днём ещё более опаснее», — заявил замруководителя оперативного штаба, зампред по социальным вопросам правительства края Юрий Минаев.

Как сообщало ИА REGNUM, уже неделю жители Хабаровска и края выходят на протестные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.