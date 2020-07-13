В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Алтайском крае, власти Барнаула вновь вернулись к проведению дезинфекции в общественных местах. Как сообщает сегодня, 14 июля, официальный телеграм-канал городской мэрии, всего с 9 июля продезинфицированы 57 общественных территорий, 626 остановочных павильонов, а также подземные пешеходные переходы на площади Октября и на Павловском тракте.

Дезинфекции также подлежат детские игровые площадки.