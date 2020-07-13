Хабаровский край на пороге ЧС из-за роста выявленных случаев коронавируса?
В Хабаровском крае, который считается лидером по количеству выявленных заражённых коронавирусом на Дальнем Востоке, может значительно увеличить показатели из-за прошедших многолюдных акций протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. На вечер 13 июля подтверждён 121 новый случай заражения.
Деньги на ветер? В Барнауле дезинфицируют общественные территории
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Алтайском крае, власти Барнаула вновь вернулись к проведению дезинфекции в общественных местах. Как сообщает сегодня, 14 июля, официальный телеграм-канал городской мэрии, всего с 9 июля продезинфицированы 57 общественных территорий, 626 остановочных павильонов, а также подземные пешеходные переходы на площади Октября и на Павловском тракте.
Дезинфекции также подлежат детские игровые площадки.
В детские лагеря летом 2020 года отправились 700 тыс. российских школьников
Российские оздоровительные лагеря в тридцати двух регионах России летом 2020 года приняли более 700 тыс. детей, сообщили 14 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Кузбассе за сутки коронавирус выявили у 51 человека
В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 13 жителей Междуреченска, 9 жителей Кемерово, 8 — Новокузнецка. Также носители выявлены в Анжеро-Судженске, Юрге, Промышленновском, Тяжинском и других районах.
Власти Татарии продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет
В Татарии до 26 июля продлена обязательная самоизоляция для лиц в возрасте старше 65 лет.
Еще два пациента с COVID-19 скончались в Татарии
В Татарии причиной смерти двух пациентов вновь стало заражение новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество скончавшихся от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Татарии достигло 25 человек.