14 Июля
 
8:02

Хабаровский край на пороге ЧС из-за роста выявленных случаев коронавируса?

В Хабаровском крае, который считается лидером по количеству выявленных заражённых коронавирусом на Дальнем Востоке, может значительно увеличить показатели из-за прошедших многолюдных акций протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. На вечер 13 июля подтверждён 121 новый случай заражения.

8:00

Деньги на ветер? В Барнауле дезинфицируют общественные территории

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Алтайском крае, власти Барнаула вновь вернулись к проведению дезинфекции в общественных местах. Как сообщает сегодня, 14 июля, официальный телеграм-канал городской мэрии, всего с 9 июля продезинфицированы 57 общественных территорий, 626 остановочных павильонов, а также подземные пешеходные переходы на площади Октября и на Павловском тракте.

Дезинфекции также подлежат детские игровые площадки.

7:55

В детские лагеря летом 2020 года отправились 700 тыс. российских школьников

Российские оздоровительные лагеря в тридцати двух регионах России летом 2020 года приняли более 700 тыс. детей, сообщили 14 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.

7:42

В Кузбассе за сутки коронавирус выявили у 51 человека

В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 13 жителей Междуреченска, 9 жителей Кемерово, 8 — Новокузнецка. Также носители выявлены в Анжеро-Судженске, Юрге, Промышленновском, Тяжинском и других районах.

7:37

Власти Татарии продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет

В Татарии до 26 июля продлена обязательная самоизоляция для лиц в возрасте старше 65 лет.

7:35

Еще два пациента с COVID-19 скончались в Татарии

В Татарии причиной смерти двух пациентов вновь стало заражение новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество скончавшихся от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Татарии достигло 25 человек.