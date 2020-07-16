Лондон, 16 июля, 2020, 22:19 — ИА Регнум. Выпад британского министра иностранных дел Доминика Рааба в адрес России относится к разряду пропаганды, сообщили 16 июля в российском посольстве в Лондоне.

Ministry of Housing, Communities & Local Government Доминик Рааб

Комментируя заявление Рааба о том, что Россия вмешивалась в парламентские выборы 2019 года в Великобритании, российское ведомство на аргументацию Лондона, согласно которой мнимое вмешательство осуществлялось Москвой путём публикации чувствительных материалов о ходе торгово-экономических переговоров Британии и США, заявило следующее:

«Каким образом эпизод, слабо отразившийся в британских СМИ, мог повлиять на исход избирательной кампании — это пусть объясняют авторы данного «расследования». Мы этого не понимаем».

Кроме того, Рааб заявил, что спецслужбы РФ проводили хакерские атаки на британские институты для получения информации о разработке вакцины против коронавируса. Российское ведомство напомнило, что уже несколько лет предлагает Лондону сотрудничество по киберсфере.

Британцы игнорируют возможность разбирать вопросы, относящиеся к разряду киберугроз, добавили в дипмиссии.

«Следовательно, мы имеем дело не с подлинной озабоченностью компьютерной безопасностью, а с сугубо пропагандистским шагом», — сообщили в посольстве.

Что касается угроз со стороны главы Форин-офиса об «ответных мерах» в адрес России, то такие меры, если они последуют, не останутся «без надлежащего и адекватного ответа» со стороны Москвы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рааб заявил, что хотя у Великобритании и нет доказательств вмешательства России в парламентские выборы 2019 г., но большая вероятность такого вмешательства есть.

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