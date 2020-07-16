Лондон, , 16:23 — REGNUM Россия осуществляла вмешательство в парламентские выборы Великобритании в 2019 году, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб в распространённом 16 июля заявлении.

Несмотря на то, что выборы в британский парламент состоялись в декабре 2019 г., о «вмешательстве» в них Москвы Лондон сделал вывод только сейчас — после анализа собранных на эту тему данных.

По словам Рааба, российская сторона «активно распространяла незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы». При этом дипломату пришлось отметить, что «наличия широкомасштабной российской кампании по вмешательству в выборы не обнаружено».

Отметим, что из-за этого мнимого вмешательства в Британии уже началось уголовное расследование. Рааб добавил, что в отношении Москвы «могут быть приняты надлежащие меры».

Напомним, последние парламентские выборы в Великобритании состоялись 12 декабря 2019 г. Консервативная партия получили 365 мест в парламенте, Лейбористская — 202 места.

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