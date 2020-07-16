Берлин, 16 июля, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Власти Германии выступают против новых санкций Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2», заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Nord Stream 2/ Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Он отметил, что власти США, объявляя о мерах, в результате которых под санкциями могут оказаться европейские компании, игнорируют суверенитет Европы и ее право решать, как и откуда получать энергоносители.

«Экстерриториальные санкции мы однозначно отвергаем», — сказал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».

В свою очередь в Кремле заявили, что угрозы властей США о введении новых санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» и второй ветки газопровода «Турецкий поток» — это грубое давление на бизнес Европы и недобросовестная конкуренция.

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