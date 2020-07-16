Москва, 16 июля, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от правительства Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР) 15 июля выступила на заседании Совфеда с обращением, в котором призвала «не вешать ярлыки, соблюдать политкорректность и журналистскую этику» в отношении арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео. council.gov.ru Член Совета Федерации от правительства Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР)

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Сенатор сказала, что в эти дни жителей Хабаровского края беспокоит судьба действующего губернатора.

«Форма задержания Сергея Фургала потрясла всех жителей края, что повлекло за собой волну возмущений, которая продолжается уже пятый день. За эти дни на улицы городов края вышли порядка 50 тыс. человек, по данным общественности. Людей не останавливает ни пандемия, ни угроза арестов и наказаний», — сказала Елена Грешнякова.

При этом она отметила, что власти Хабаровского края и полиция прилагают все усилия, чтобы не допустить массовых беспорядков и провокаций. Но, по словам сенатора, некоторые политические и общественные деятели в публичных высказываниях «подливают масла в огонь, умышленно искажают информацию, навешивают ярлыки. Его уже объявили убийцей и злодеем».

Грешнякова акцентировала: вину Фургала или её отсутствие определит суд.

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Также сенатор рассказала, что с февраля не может получить ответ на свой запрос о состоянии здоровья арестованного в конце 2019 года Николая Мистрюкова, который дал показания на Фургала в причастности к убийствам 15-летней давности.

Что касается Фургала, Грешнякова обратила внимание, что «у него начались проблемы со здоровьем, которые могут представлять опасность для его жизни».

Сенатор попросила «подключиться для контроля за соблюдением прав человека в ВКУ СИЗО №2 ФСИН России в отношении Фургала Сергея Ивановича, который там сейчас содержится».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал уже неделю находится в СИЗО, его обвиняют в организации преступной группы и тяжких убийствах.

Как стало известно, незадолго до помещения в «Лефортово» от Фургала требовали оставить пост главы региона. Его сторонники уже отправляют ему письма со словами поддержки.

Президент РФ Владимир Путин пока не высказал мнения по ситуации с губернатором Хабаровского края.