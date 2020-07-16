Москва, 16 июля, 2020, 08:44 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 112 лесных пожаров на общей площади 3326 га. Об этом 16 июля сообщает ФБУ «Аивалесоохрана».

54.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Мурманской, Оренбургской, Ульяновской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Омской, Амурской и Магаданской областей, в республиках Башкирия, Марий Эл, Якутия и Бурятия, в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также в Пермском, Алтайском, Красноярском, Камчатском, Хабаровском и Забайкальском краях.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 197 лесных пожаров на общей площади 43 924 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

При этом уточняется, что к тушению лесных пожаров привлечено 5461 человек, 918 единиц техники и 42 воздушных судна. В авиационном мониторинге задействовано 74 воздушных судна.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Югру 16 июля с рабочим визитом прилетят министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.