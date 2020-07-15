Ханты-Мансийск, , 21:40 — REGNUM В Югру 16 июля с рабочим визитом прилетят министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Их ждут на координационное совещание по вопросу природных пожаров, охвативших регион, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Глава ХМАО доложит об обстановке с пожарами и готовности органов управления к действиям по защите населённых пунктов от них, а также объектов экономики и инфраструктуры.

Напомним, в Югре в связи с природными пожарами с 14 июля введён режим чрезвычайной ситуации. На ликвидацию лесных возгораний из резервного фонда региональному департаменту недропользования и природных ресурсов выделяются 51,9 млн рублей.

По состоянию на 15 июля, согласно данным департамента, в Югре действовало 23 лесных пожара на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 10 433,80 га. Днём ранее площадь горения составляла 7 715,80 га.

Для сравнения, в 2019 году на 15 июля в лесах Югры были зафиксированы пожары площадью 1 680 га, в 2018 году — 2 436,7 га.

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