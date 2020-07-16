Хабаровск, 16 июля, 2020, 06:06 — ИА Регнум. От губернатора Хабаровского края Сергея Фургала незадолго до помещения в «Лефортово» в Москве требовали оставить пост главы региона.

(сс) Вячеслав Реутов. khabkrai.ru Сергей Фургал в должности губернатора

Читайте также: Арест губернатора Фургала — причины и следствия — все новости

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая побывала в камере у Фургала, заявила, что к нему поступали требования уйти с должности губернатора Хабаровского края, пишет РБК.

Меркачева уточняет, что в СИЗО, по словам Фургала, на него давление не оказывалось.

«Отказаться от поста требовали «в другом месте», — процитировала правозащитник Сергея Фургала.

Кто и где оказывал давление — не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, прошла ровно неделя с момента задержания Сергея Фургала. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. 16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты губернатора об изменении меры пресечения.

У Фургала в СИЗО высыпала на руках аллергическая сыпь после ношения перчаток.

Жители Хабаровского края пятый день упорно выходят на протестные акции и несанкционированные митинги.