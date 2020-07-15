Рим, 15 июля, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Саммит лидеров стран ЕС 17−18 июля будет «решающим», заявил в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в среду, 15 июля, формальный глава государства президент Серджо Маттарелла.

Presidency of the Italian Republic Серджо Маттарелла

Общее движение стран-членов ЕС «в европеистском направлении» должно быть подтверждено, ни остановки на этом пути, ни тем более движение в противоположную сторону недопустимы, добавил Маттарелла.

17−18 июля 2020 года лидеры стран ЕС в третий раз попробуют договориться о создании общих фондов поддержки экономик, пострадавших от пандемии. В мае и июне решение не было принято из-за позиции лидеров нескольких стран (прежде всего Нидерландов и Австрии), которые заявили о нежелании брать на себя «чужие долги».

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