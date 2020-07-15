Рим, , 13:59 — REGNUM Решение о создании общего фонда ЕС для поддержки экономик, пострадавших от коронакризиса, должно быть принято на ближайшем саммите лидеров 17−18 июля, заявил в интервью Financial Times в среду, 15 июля, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Джентилони, представляющий в комиссии Италию, отметил, что у Евросоюза нет возможности ни пересматривать намеченное решение (сокращая объемы фондов), ни откладывать принятие этого решения.

Евросоюз в настоящее время переживает «беспрецедентный экономический шок», но ситуацию можно использовать и как возможность для изменений и для выработки лучшей модели экономического развития, добавил он.

17−18 июля 2020 года лидеры стран ЕС в третий раз попробуют договориться о создании общих фондов поддержки экономик, пострадавших от пандемии. В мае и июне решение не было принято из-за позиции лидеров нескольких стран (прежде всего Нидерландов и Австрии), которые заявили о нежелании брать на себя «чужие долги».