Бразилиа, 15 июля, 2020, 22:53 — ИА Регнум. Повторный тест президент Бразилии Жаир Болсонару на коронавирус дал положительный результат. Об этом передает телеканал CNN Brasil.

Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Жаир Болсонару

Отмечается, что бразильскому лидеру предстоит сдать еще третий тест на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него выявлен коронавирус нового типа. После этого бразильский лидер ушел на карантин. Тогда Болсонару сообщил, что принимает лекарства против коронавирусной инфекции, в том числе гидроксихлорохин.

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