Бразилиа, , 01:26 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 41 857 и составило 1 926 824. Об этом 14 июля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Из этого количества 1 209 208 человек уже выздоровели. Кроме того, за сутки в стране было зафиксировано 1,3 тысячи летальных исходов от осложнений при COVID-19.

Всего в Бразилии от данного заболевания скончалось 74 133 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого ранее было выявлено заражение коронавирусом, заявил, что хочет поскорее выздороветь, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей.

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