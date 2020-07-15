Пекин, 15 июля, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Соединенных Штатов Терри Брэнстеда в связи с введением Вашингтоном санкций из-за действий Пекина в отношении Гонконга. Об этом сообщает Global Times.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

«Китай выступает против поведения США. Чтобы защитить свои интересы, Пекин будет бороться с Вашингтоном и вводить санкции против американских организаций и лиц», — сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга. «Теперь мы будем относиться к Гонконгу, как и к основному Китаю», — заявил Трамп.

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