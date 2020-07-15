Пекин, , 06:12 — REGNUM Принятый в США закон «Об автономии Гонконга», ограничивающий права китайцев и китайских компаний, не останется без ответа. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.

«Для защиты собственных законных интересов Китай предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих к этому отношение (к принятию закона — ред.) граждан США и американских организаций», — говорится в распространённом заявлении.

В Пекине выразили уверенность в том, что закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом, очерняет принимаемые китайскими властями решения и нарушает международное право и является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая.

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