Москва, 15 июля, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Граждане России, которые прибывают вывозными рейсами из-за рубежа, а также иностранцы, приезжающие по работе, должны соблюдать 14-дневную изоляцию. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM В медицинской маске

Отмечается, что жители Москвы и Подмосковья, которые прибыли в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома.

Прибывшие же в столицу и региональные аэропорты жители других регионов смогут изолироваться в обсерваторах.

Граждане иностранных государств, приезжающие в Россию, должны изолироваться на 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, несоблюдение простыми гражданами мер эпидемиологической безопасности является фактором возможности возникновения второй волны эпидемии коронавирусной инфекции.

По последним данным, всего в России выявлено 523 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 11,7 тыс. человек. Выздоровели — 523 тыс.

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