Нижний Новгород, 15 июля, 2020, 15:07 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 15 июля выздоровели после заражения коронавирусом 62 682 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, которых насчитывается 87 984 человека, более 71,24% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 1033 человека, а выписались по выздоровлении 1443 жителя округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 380 человек, в Оренбургской области — 227, в Ульяновской области — 200, в Пермском крае — 131, в Саратовской области — 100, в Кировской области — 95, в Башкирии и Самарской области — по 79, в Мордовии — 48, в Татарии — 31, в Чувашии — 25, в Марий Эл — 21, в Удмуртии — 14, в Пензенской области — 13.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 15 июля подтверждено 746 369 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6422 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,78%. Полностью выздоровели 523 249 жителей России, доля жителей ПФО в числе выздоровевших составляет более 11,97%.

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