Нижний Новгород, , 13:28 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 14 июля выздоровели после заражения коронавирусом 61 239 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, которых насчитывается 86 951 человек, более 70,42% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлению граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 956 человек, а выписались по выздоровлению 1289 жителей округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 368 человек, в Башкирии — 161, в Ульяновской области — 129, в Саратовской области — 122, в Пермском крае — 121, в Оренбургской области — 112, в Самарской области — 59, в Пензенской области — 49, в Мордовии — 44, в Кировской области — 39, в Татарии — 32, в Чувашии — 23, в Удмуртии — 20, в Марий Эл — 10.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 14 июля подтверждено 739 947 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6248 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,75%. Полностью выздоровели 512 825 жителей России, доля жителей ПФО в числе выздоровевших составляет более 11,94%.