Москва, 14 июля, 2020, 20:56 — ИА Регнум. В России за время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились более 7,7 тыс. военнослужащих. Об этом 14 июля сообщается на сайте Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие в защитных масках

Отмечается, что за прошедшие сутки в Вооруженных силах России после прохождения лечения выздоровели 92 военнослужащих.

«Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7706 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в России выявлено 739 947 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 11 614 человек, выздоровели — 512 825. Всего было проведено более 23,4 млн тестов на коронавирус.

Ранее группе добровольцев, которая в военном госпитале имени Бурденко испытывает эффективность новой российской вакцины от коронавирусной инфекции, специалисты ввели второй компонент препарата

Читайте также: Названы сроки выписки добровольцев после вакцинации от COVID-19