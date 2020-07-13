Душанбе, 13 июля, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Снизить стоимость интернета в Таджикистане сейчас невозможно. Об этом на пресс-конференции сегодня, 13 июля, сообщил заместитель председателя Службы связи Таджикистана Илхом Атоев.

Дмитрий Налбандян. Студенты. 1957

Он пояснил, что стоимость доступа во всемирную сеть зависит от цен на транзит.

«До тех пор, пока мы зависим от транзита интернета, мы не можем снизить цены и сделать их ниже себестоимости. Стоимость интернета снизится только тогда, когда мы проведем Digital CASA», — заявил Атоев, добавив, что из-за пандемии реализация этого проекта приостановлена.

Напомним, проект Digital CASA предусматривает соединение Туркестанского региона и Южной Азии единой оптоволоконной линией.

Как отмечает «Азия-Плюс», стоимость одного гигабайта мобильного интернета в Таджикистане составляет 34 сомони (234 рубля) при средней заработной плате в 800 сомони (5528 рублей). Для одного месяца дистанционных занятий требуется порядка 10 Гб.

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Тем временем представитель Службы связи страны подчёркивает, что основная проблема в организации дистанционного обучения всё же состоит в отсутствии необходимых гаджетов у учащихся. Тем не менее принято решение не повышать стоимость интернета до конца 2020 года.

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