Душанбе, , 22:51 — REGNUM В Таджикистане на государственном телеканале «Бахористон» началась трансляция дистанционных видеоуроков для школьников по программе четвёртой четверти, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-секретаря министерства образования страны Эхсона Хушбахта.

По его словам, время, отведённое на проведение одного телеурока, будет зависеть от объясняемой темы, но не более 15−20 минут.

Хушбахт отметил, что на сегодняшний день подготовлено 120 уроков для учащихся 5−11 классов.

«Это первый шаг к разработке долгосрочной программы, которая охватит все 1−11 классы и будет основываться на требованиях учебной программы», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства.

Однако, по его мнению, сейчас основное внимание нужно уделять выпускным классам — 9 и 11. Им необходимо хорошо подготовиться к вступительным экзаменам. Для этого организована трансляция уроков по 11 предметам школьной программы: родной язык, таджикская литература, алгебра, геометрия, история, география, химия, биология, английский и русский языки, информатика.

Также Хушбахт добавил, что ученики начальной школы и дошкольники смогут смотреть по государственному телевидению специальные обучающие анимационные фильмы.

«Это наш первый опыт, и мы уверены, что дистанционное образование на уровне общего образования будет постепенно улучшаться и интегрироваться в систему обычного образования», — отметил пресс-секретарь.

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Напомним, что во всех дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях страны с 27 апреля 2020 года объявлены временные каникулы. Изначально власти планировали начать обучение с 10 мая, однако позже изменили своё решение и продлили каникулы до 16 августа 2020 года.