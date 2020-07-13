Москва, 13 июля, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Немедленное прекращение огня необходимо между Арменией и Азербайджаном, заявил 13 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в МИД РФ.

Mod.gov.az Реактивные системы залпового огня азербайджанской армии

В ходе телефонных переговоров, которые глава МИД РФ провёл раздельно с коллегами из двух республик, Лавров «призвал стороны к немедленному прекращению огня».

Также российская сторона призвала Ереван и Баку проявить сдержанность «с учётом принятых обязательств» и предложений, сделанных представителями России, Соединённых Штатов и Франции «в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Лавров заявил в ходе переговоров с коллегами из Азербайджана и Армении, что РФ и впредь будет выступать как посредник в диалоге этих двух республик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Арменией и Азербайджаном произошло вооружённое столкновение: 12 июля на границе двух республик была применена артиллерия. Есть погибшие (три человека) и раненые.

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