Хабаровск, 13 июля, 2020, 05:36 — ИА Регнум. Правительство Хабаровского края призывает не допускать массовых беспорядков, столкновений с полицией, напоминая населению, что прошедшие акции и митинги не санкционированы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Большой репортаж из протестного Хабаровска» пользователя Романов. youtube.com Протест в Хабаровске

Читайте также: Губернатор Фургал арестован за организацию убийств — все новости

«Мы понимаем чувства людей, которые вышли в минувшие выходные на улицы и площади. Мы видим опасную тенденцию — среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто «играет кровь», другие же, возможно, наживаются на протесте. Так, набирают очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счёт яркого контента растёт число подписчиков.

Не позволяйте себя использовать», — призывают на сайте Хабаровского края, добавляя, что нужно уважать право на тишину, тех кто живёт рядом с местами проведения митингов.

Также в правительстве напомнили, что за последние дни выросло число выявленных случаев коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано 103 новых носителя SARS-CoV-2.

«Почти каждый день от этой болезни умирают наши земляки. Большие скопления людей — один из основных очагов распространения инфекции. Молодёжь, вышедшая на акции, возможно, перенесёт болезнь «на ногах», но при этом легко может заразить своих пожилых родных и близких. Не поддавайтесь на провокации даже из самых лучших побуждений, высказывайте свою гражданскую позицию цивилизованно и в рамках закона», — сказано в официальном обращении властей Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован по подозрению в тяжких преступлениях до 9 сентября 2020 года. Он находится в Москве, в «Лефортово». Жители Хабаровского края требуют вернуть «народного губернатора», выходят на акции протеста, митинги.

В Хабаровске полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции протеста.