Москва, 12 июля, 2020, 11:27 — ИА Регнум. За истекшие сутки в столице России было выявлено 679 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Mos.ru В московской больнице

Также сообщается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в Москве достигло 229 357.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в городе от COVID-19 скончались 27 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало 4 143.

При этом отмечается, что в столице России общее число вылечившихся от нового заболевания на сегодняшний день составляет 164 560, 465 из которых за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние сутки подтвердили 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.