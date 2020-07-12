Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки подтвердили 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 июля сообщили в федеральном оперативном штабе. Этот показатель на три случая меньше, чем днем ранее.

С учетом новых данных в Петербурге за всё время пандемии зафиксировано 27 570 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

За сутки в Петербурге медики официально подтвердили еще 20 смертей от COVID-19. Таким образом, общее количество жертв этой болезни в Петербурге достигло 1603 человек. Впервые за последние дни петербургская суточная смертность оказалась ниже московской (27 за сутки).

В Петербурге за минувшие сутки излечилось от COVID-19 еще 162 человека. Всего за время пандемии в городе выздоровели 21 233 человека.

По данным городского оперативного штаба, за 11 июля в Петербурге обследовали на коронавирус 14 856 человек.

Под медицинским наблюдением находится 1845 человек. Из них 248 размещены в обсерваторе, 1033 находятся на самоизоляции, 564 — контактные лица.

Добавим, за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 6615 случаев в 84 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 727 162 случая (+0,9% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Темпы прироста коронавируса и смертности в Петербурге остаются высокими