Донецк, 12 июля, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Украинские силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 63 единицы боевых припасов, сообщили 12 июля в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Под обстрелами боевиков оказались населенные пункты Гольмовский, Спартак, а также район терминала международного аэропорта «Донецк».

Результатом обстрелов стали повреждения остекления трех домов в поселке шахты «Октябрьская», а также повреждения трех жилых домов в населенном пункте Гольмовский.

Информация о пострадавших и жертвах отсутствует.

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Напомним, за предыдущие сутки ВСУ пять раз нарушили перемирие, выпустив по территории Республики 54 боевых припаса.