Донецк, , 10:30 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.

Украинские силовики обстреляли населенные пункты Доломитное, Минеральное, Спартак, Коминтерново, Ленинское, выпустив по территории ДНР в общей сложности 54 боевых припаса.

По территории Республики за прошедшие сутки было выпущено двадцать семь мин из миномета калибра 120 мм, двадцать пять мин — из миномета калибра 82 мм, выпущено две гранаты из гранатометов РПГ, СПГ. Обстрелы велись также из крупнокалиберного стрелкового оружия и из стрелкового оружия.

На данный момент информация о пострадавших и повреждениях отсутствует.

Напомним, в предыдущие сутки представители украинских вооруженных формирований двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР было выпущено 45 боевых припасов.