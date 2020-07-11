Багдад, 11 июля, 2020, 23:57 — ИА Регнум. На юге Ирака неизвестные атаковали колонну со снабжением, предназначенную для военной базы США. Об этом сообщил РИА Новости источник в иракской службе безопасности.

U.S. Marine Corps Афганистан. Взрывы

По словам источника, инцидент произошел 11 июля между городами Эс-Самава и Дивания.

Собеседник агентства уточнил, что боевики на пикапах вынудили колонну остановиться. Четыре фуры, из которых вывели водителей (граждане Ирака), подожгли, отметил источник.

Напомним, 6 июля пресс-служба сил безопасности Ирака на официальной странице в Twitter сообщила, что информация об обстреле ракетами международного аэропорта в Багдаде не соответствует действительности.

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