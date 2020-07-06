Багдад, , 04:49 — REGNUM Информация об обстреле ракетами международного аэропорта в Багдаде не соответствует действительности, сообщает пресс-служба сил безопасности Ирака на официальной странице в Twitter.

«Мы полностью опровергаем эту новость, Багдадское оперативное командование не докладывало о каких-либо пусках ракет», — сообщает ведомство.

В связи с этим силовики призвали местные СМИ внимательней относиться к поступающей информации и всегда уточнять ее у представителей правоохранительных органов или служб безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил об обстреле ракетами международного аэропорта в Багдаде. Якобы ракета упала в ту часть, где расположены американские войска. Других подробностей инцидента не приводилось.

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