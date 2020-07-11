Минск, 11 июля, 2020, 23:43 — ИА Регнум. Белорусский народ, который выстрадал право жить в своём государстве, никогда и ни перед кем не становился на колени. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 11 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на празднике «Александрия собирает друзей».

President.gov.by Александр Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии

«Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям, — заявил Лукашенко. — Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени».

По его словам, белорусский народ, который «выстрадал» право «самостоятельно определять свое будущее» и жить в своём государстве, отлично знает цену словам и делам.

Лукашенко также призвал жителей страны и дальше строить «безопасную и сильную» Белоруссию.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая минский завод «Атлант», заявил, что «будем и пятилетки планировать, как раньше. И пятилетний план станет просто законом. Пропишем всё, что нужно делать».

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