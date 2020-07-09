Минск, 9 июля, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Наличие свободы слова не обозначает вседозволенности. Об этом сегодня, 9 июля, в ходе встречи с представителями крупнейших белорусских СМИ заявил президент республики Александр Лукашенко.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с представителями крупнейших СМИ

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При этом глава государства указал на то, что у многих сложилось неправильное понимание свободы слова, особенно «что касается высказываний в сети Интернет».

Он отметил, что некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений.

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», — пообещал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко призвал не искать конспирологии или «чрезвычайщины» в его нынешней встрече с представителями крупнейших СМИ.