Лукашенко намерен навести порядок со свободой слова в Белоруссии
Минск, 9 июля, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Наличие свободы слова не обозначает вседозволенности. Об этом сегодня, 9 июля, в ходе встречи с представителями крупнейших белорусских СМИ заявил президент республики Александр Лукашенко.
President.gov.by
Встреча Александра Лукашенко с представителями крупнейших СМИ
Читайте также: Лукашенко высказался за свободу инакомыслия
При этом глава государства указал на то, что у многих сложилось неправильное понимание свободы слова, особенно «что касается высказываний в сети Интернет».
Он отметил, что некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений.
«Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», — пообещал Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко призвал не искать конспирологии или «чрезвычайщины» в его нынешней встрече с представителями крупнейших СМИ.