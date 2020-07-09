Минск, , 14:17 — REGNUM Александр Лукашенко призвал не искать конспирологии или «чрезвычайщины» в его нынешней встрече с представителями крупнейших СМИ. Мероприятие проходит 9 июля в президентском дворце.

«Большинство из 250 человек в зале — люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение — это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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Там также отмечено, что белорусский лидер «хорошо относится к наличию альтернативных точек зрения». На мероприятии представлены ведущие государственные СМИ и чиновники «идеологической вертикали», подчинённой президентской администрации.

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Лукашенко сообщил, что при подготовке любого мероприятия с его участием выполняется такое требование: «Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака — все это правильно».

Тем временем белорусские правозащитники констатируют массовые аресты инакомыслящих, участвующих в ненасильственных акциях. Отмечается, что сотрудники спецслужб Белоруссии не используют форменную одежду, не предъявляют документы при похищениях людей средь бела дня с доставкой в отделения милиции на автомобилях без опознавательных знаков.

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Комитет ООН по правам человека и другие международные организации требуют от официального Минска прекратить преследования инакомыслящих. Представители Евросоюза, США и Британии напомнили властям Белоруссии о необходимости соблюдения прав человека и норм международного права.