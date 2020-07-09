Хабаровск, 9 июля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжаются задержания. На этот раз в поле зрения сотрудников ФСБ попали депутаты краевой думы. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Задержание

Речь идёт о парламентариях от партии ЛДПР Дмитрии Козлове и Сергее Кузнецове. При этом отмечается, что их задержание пока с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не связано.

Читайте также: Соучастники убийств бизнесменов дали показания против Фургала

«Сотрудниками ФСБ совместно с СК задержаны хабаровские депутаты Козлов и Кузнецов по подозрению в хищении денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере», — уточнил собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля около своего дома был задержан глава Хабаровского края Сергей Фургал. В настоящее время он этапирован в Москву для проведения следственных мероприятий. Руководителя региона подозревают в покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке.