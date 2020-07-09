Москва, , 12:16 — REGNUM Обвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке дали показания против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сегодня, 9 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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Она отметила, что исполнители ряда преступлений были установлены в ходе предварительного следствия. Также удалось установить и одного из организаторов.

«Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений», — добавила Петренко.

Кроме этого, в деле есть показания свидетелей и потерпевших. По словам Петренко, эти сведения помогли собрать достаточно доказательств для задержания губернатора Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля возле своего дома и этапирован в Москву. Его подозревают в организации покушения на убийство и убийстве ряде бизнесменов. В отношении главы региона возбуждено уголовное дело по ст. 30, 33 и 105 УК РФ.