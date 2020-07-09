Нижний Новгород, 9 июля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 июля выявили 1022 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 82 030 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус. Нижегородская область

Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 224 человека, в Ульяновской области — 105, в Саратовской области — 94, в Оренбургской области —88, в Пермском крае и Пензенской области — по 70, в Самарской области — 68, в Чувашии — 67, в Кировской области — 57, в Башкирии — 47, в Мордовии — 37, в Татарии — 35, в Удмуртии — 31, в Марий Эл — 29.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 19 465 случаев, в Саратовской области — 7325, в Ульяновской области — 6733, в Башкирии — 5778, в Чувашии — 5657, в Самарской области — 5644, в Пензенской области — 5628, в Татарии — 4893, в Оренбургской области — 4515, в Пермском крае — 4225, в Мордовии — 3717, в Кировской области — 3614, в Марий Эл — 3213, в Удмуртии — 1623.

Полностью выздоровели 57 024 жителя округа, за последние сутки выписаны 1350 человек. Таким образом, выздоровели более 69,51% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 799 человек, за минувшие сутки скончались 15 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июля в России подтвержден 707 301 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6509 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России понемногу увеличивается и составляет уже более 11,59%. Полностью выздоровели 481 316 жителей России, за сутки выписаны 8805 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 68,04% граждан. 10 843 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 176 — за последние сутки.

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