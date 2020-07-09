Хабаровск, 9 июля, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Возбуждение уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — результат длительной работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершённых организованной преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье в отношении предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

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9 июля Сергей Фургал в сопровождении силовиков был доставлен в аэропорт Хабаровска, откуда самолётом улетел в Москву.

«В Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста», — добавили в ведомстве.

Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным не только в Приамурье, Хабаровском крае, но и в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители 9 июля задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по дороге на работу. Его подозревают в ряде особо тяжких преступлений.