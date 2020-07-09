Хабаровск, 9 июля, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Хабаровский край за время губернаторства Сергея Фургала увеличил свой кредитный портфель на 6 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных Минфина РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Сергей Фургал одержал победу во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года. Тогда за него проголосовали 69,7% избирателей.

На 1 сентября 2018 года госдолг Хабаровского края составлял 51,6 млрд рублей. Муниципалитеты региона набрали кредитов на сумму 3,7 млрд рублей.

На 1 июня 2020 года госдолг Хабаровского края увеличился и составил 57,9 млрд рублей. Муниципалитеты за время правления Фургала также увеличили свой кредитный портфель — до 3,97 млрд рублей.

В 2018 году в бюджет Хабаровского края поступило доходов на сумму 102,98 млрд рублей, расходы составляли 115,16 млрд рублей, дефицит — 12,18 млрд. На 2020 год в бюджете региона предусмотрены доходы в сумме 114,3 млрд рублей, расходы — 121,57 млрд рублей, дефицит — 7,198 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств.