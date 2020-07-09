Хабаровск, , 02:20 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в организации убийств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ.

Сергей Фургал Khabkrai.ru

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ГУ СК РФ по расследованию особо важных дел продолжает расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении ОПГ, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью в 2004—2005 годах.

С учетом собранных доказательств задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По данным следствия, он является организатором убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ноябре 2020 года по подозрению в организации заказных убийств был задержан и помещен в СИЗО города Москвы давний деловой партнер Сергея Фургала и его супруги Ларисы Стародубовой Николай Мистрюков.