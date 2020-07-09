Хабаровск, 9 июля, 2020, 07:30 — ИА Регнум. В арбитраж Хабаровского края поступил банкротный иск к компании «Торэкс», где 25% принадлежит Ларисе Стародубовой — супруге задержанного сегодня, 9 июля 2020 года, губернатора Сергея Фургала. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление арбитраж получил 6 июля 2020 года. Сумма претензий составила более 500,513 млн рублей. Истцом выступает АО «МСП Банк» — специализированный государственный банк, в чьи ключевые задачи входит кредитование малого и среднего бизнеса в рамках госпрограмм.

Третьим лицом в деле выступают госорганы, а также компания, которая управляет долей Ларисы Стародубовой — ООО «Скрап Фар Ист». Подробности дела пока неизвестны. В качестве управляющего истец предлагает участника союза арбитражных управляющих «Возрождение».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Торэкс», которое работает в сфере обработки отходов и лома металлов, создано в Хабаровском крае в феврале 2007 года. В компании — около 100 сотрудников. Уставный капитал общества — 4 млн рублей. Директор с февраля 2007 года — Станислав Сорокодум. 75% доли в фирме принадлежит московскому АО «Армада».

Напомним, 9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан по уголовному делу, которое расследуется несколько лет и связано с убийствами дальневосточных бизнесменов в 2004—2005 годы. В ближайшее время губернатору будет избрана мера пресечения.

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