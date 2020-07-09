Хабаровск, 9 июля, 2020, 07:14 — ИА Регнум. Спустя несколько часов после задержания хабаровского губернатора Сергея Фургала его сторонники заявили требования о его освобождении и призывают жителей региона на масштабную акцию протеста, невзирая на взрывной рост заражений коронавирусом в крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

Читайте также: Арест Фургала — не месть: политолог предостерёг от ошибочных суждений

В телеграмм-каналах появились баннеры «Я/Мы Фургал». Сразу несколько петиций созданы в поддержку знаменитого арестанта — его требуют немедленно освободить и вернуть к власти.

Сторонники Фургала зовут жителей края на несанкционированный митинг в поддержку Сергея Фургала. В социальных сетях и телеграмм-каналах уже назначены время и место: площадь Ленина, 11 июля. При этом в мэрии Хабаровска не подтвердили обращения по поводу проведения массового мероприятия:

«К нам никаких уведомлений не поступало. При этом у нас сейчас действует особый режим по коронавирусу, который не позволяет проводить массовые мероприятия», — привело комментарий пресс-службы мэрии ХабаровскаИА ДВ-Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в причастности к организации заказных убийств и покушению на убийства бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 годах. Его задержали силовики утром, у подъезда его дома, когда он садился в свой автомобиль.

Политолог Даниил Ермилов предостерёг от ошибочных суждений о некой «политической мести» Фургалу, заявив, что криминальные связи хабаровского губернатора были известны давно и его ареста ожидали уже после задержания давнего делового партнера Николая Мистрюкова.