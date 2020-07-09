Хабаровск, , 04:57 — REGNUM Региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов на Дальнем Востоке Даниил Ермилов, комментируя задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала, предостерёг от ошибочных суждений, которые могут появиться в информационном пространстве. Эксперт подчеркнул, что произошедшее — не политическая месть, а часть планомерного процесса по очищению государства от тех, кто подрывает его основы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«О том, что Сергея Фургала могут арестовать, о том, что его прошлое, мягко говоря, не безупречно, говорили давно и ожидали этого уже тоже давно — по крайней мере, после ареста давнего делового партнера Фургала Николая Мистрюкова. Я хотел бы предостеречь от комментариев, которые наверняка появятся в оппозиционном информационном поле о том, что арест Фургала якобы является «политической местью». Нет. Это — планомерная работа государства по очищению от людей, ведущих антигосударственную деятельность. Это сегодня происходит в целом по стране. После голосования по поправкам к Конституции, которые поддержало большинство россиян, у президента появились не только дополнительные полномочия, но и дополнительные обязанности перед избирателями. И он их сейчас выполняет», — сказал Даниил Ермилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. СК РФ подозревает его в организации убийств и покушениях на убийства.