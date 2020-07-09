Хабаровск, 9 июля, 2020, 05:03 — ИА Регнум. Задержание силовиками губернатора Хабаровского края Сергея Фургала произошло после того, как против него были получены показания арестованных в 2019 году четырёх фигурантов уголовных дел.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

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Показания против хабаровского главы дали следствию экс-депутат Законодательной краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта «Менделеево» в Южно-Курильске Марат Кадыров, гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей и безработный Андрей Карепов, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Все фигуранты находятся в СИЗО Москвы. Фургала доставят в Москву из Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергея Фургала 9 июля задержали около своего дома. Он обвиняется в организации преступной группы и нескольких громких убийствах, расследование которых велось 15 лет назад.