Вашингтон, 7 июля, 2020, 03:24 — ИА Регнум. Идея Conventional Prompt Strike (CPS) — быстрого неядерного удара — была принята в вооруженных силах США в середине 2000-х годов и считается перспективным способом нанесения удара. Как в этой связи переоснащают свои корабли США, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

U.S. Navy Эсминец ВМС США Zumwalt

С одной стороны, возможность запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с неядерной боеголовкой сокращает время подготовки к операции до одного часа, а принцип неядерной бомбардировки позволит избежать моральных издержек, в том числе и международного осуждения. Мысля в таком ключе, американские военные стратеги в данный момент организуют «скрещивание» стратегии CPS с размещением неядерной МБР на новейших эсминцах классов DDG-51 и DDG-1000, к последнему из которых относится и пресловутый Zumwalt.

Похоже, что причиной такого решения по использованию этих эсминцев для межконтинентального удара стало не только изменение стратегии США в сторону отказа от масштабных наземных операций, которые эти эсминцы должны были поддерживать. Кроме того, это перенацеливание должно спасти саму программу создания сверхсовременных эсминцев, оказавшихся запредельно дорогими.

О том, как развивалась история создания и финансирования Zumwalt'а и его «собратьев» читайте подробно в статье Владимира Васильева «Эсминцы ВМС США Zumwalt оснастят МБР для глобального удара».